Il giallo dei 17 assegni per la casa al mare | cade l’accusa di tentata estorsione per una pensionata

Notizia in breve

Una pensionata di 77 anni, accusata di tentata estorsione per 17 assegni relativi a una casa al mare, è stata assoluta. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, dopo aver coinvolto due sorelle napoletane come presunte vittime. L’accusa era di aver cercato di ottenere denaro attraverso minacce, ma il processo ha portato all’assoluzione dell’imputata.