Il giallo dei 17 assegni per la casa al mare | cade l’accusa di tentata estorsione per una pensionata
Una pensionata di 77 anni, accusata di tentata estorsione per 17 assegni relativi a una casa al mare, è stata assoluta. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, dopo aver coinvolto due sorelle napoletane come presunte vittime. L’accusa era di aver cercato di ottenere denaro attraverso minacce, ma il processo ha portato all’assoluzione dell’imputata.
Si è conclusa con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva imputata una 77enne originaria di Centola, accusata di tentata estorsione ai danni di due sorelle napoletane. Il Tribunale di Napoli (Nona Sezione Penale, giudice monocratico Vincenzo Caputo) ha scagionato la donna “perché il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Back after 5 years! Stepmother mocks her janitor husband, but he is a billionaire!
Notizie e thread social correlati
Assolta dall'accusa di falsa testimonianza e tentata estorsione, l'ex compagno nei guai per calunniaUn uomo accusato di calunnia ha visto respinta l’accusa di falsa testimonianza e tentata estorsione, dopo che il giudice ha deciso di assolverlo.
Leggi anche: Colpito con una mazza davanti casa, quarantenne finisce in ospedale: un arresto per tentata estorsione