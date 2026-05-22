Assolta dall' accusa di falsa testimonianza e tentata estorsione l' ex compagno nei guai per calunnia

Un uomo accusato di calunnia ha visto respinta l’accusa di falsa testimonianza e tentata estorsione, dopo che il giudice ha deciso di assolverlo. La vicenda si è sviluppata attorno a due versioni contrapposte, entrambe considerate dal giudice senza privilegiare una rispetto all’altra. La decisione si basa su elementi valutati nel corso del processo, senza che siano stati emessi provvedimenti nei confronti dell’imputato per le accuse di calunnia. La sentenza ha quindi dichiarato la sua piena innocenza rispetto alle accuse iniziali.

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Due versioni a confronto, la parola di uno che accusa che deva valere quanto quella di chi è accusato. E se poi un testimone cambia versione? Oppure andando avanti nel processo si percepisce che la denuncia è stata costruita per mettere a tacere l’ex compagna?L’incrocio dei fatti avvenuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 4K Full VersionThe Moment I Met You | Ren Hao, Ireine Song, Li Yu Hao | | Fresh Drama Sullo stesso argomento Tentata estorsione, assolta la figlia: “Era solo testimone passiva delle minacce della madre”Una figlia che, insieme con la madre, si presenta a casa di una persona per chiedere denaro, ma non pronuncia una sola parola di minaccia, anzi,... Trapani: assolta l'ex senatrice Vicari dall'accusa di corruzioneIl fatto non sussiste: è la formula utilizzata dal tribunale di Trapani per assolvere l’ex senatrice Simona Vicari , imputata di corruzione... Shakira assolta dall'accusa di frode fiscale in Spagna, verrà rimborsata di 64 milioni di dollari: la cantante dice di aver trascorso otto anni 'sopportando campagne per distruggere la mia reputazione' reddit La cantante Shakira è stata assolta da un’accusa di evasione fiscale in Spagna relativa al 2011 x.com Schermidori assolti dall'accusa di violenza sessuale. L'atleta: 'Andrò fino in fondo'Alla lettura della sentenza che ha assolto due schermidori italiani dall'accusa di averla violentata è scoppiata in lacrime. Ma poi ha affrontato le telecamere e ha annunciato di voler portare avanti ... ansa.it Schermitori assolti dall'accusa di stupro. Lei rinuncia all'anonimato: Fino in fondo per avere giustiziaLa vicenda sarebbe avvenuta durante un raduno internazionale juniores a Chianciano Terme tra il 4 e 5 agosto 2023. Fernanda Herrera, sciabolatrice messicana, ... huffingtonpost.it