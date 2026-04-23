Juventus caso Dusan Vlahovic | un futuro senza certezze

La Juventus si trova ad affrontare una fase di incertezza riguardo al futuro dell’attaccante serbo. Dopo aver avviato le trattative per il rinnovo del contratto, la dirigenza manifesta preoccupazioni in merito a possibili ripercussioni legate a infortuni e continuità delle prestazioni. La decisione finale sul prolungamento sembra ancora lontana, mentre si valutano le opzioni più adatte per la squadra.

L’attaccante serbo della Juventus è pronto al rinnovo del contratto, ma crescono i dubbi da parte della dirigenza bianconera che non vuole rischiare un’altra stagione discontinua e segnata da infortuni. A Torino si discute oltre al futuro del numero 9 anche ai suoi possibili sostituti: Lewandowski è il nome più caldo, seguito dall’ipotesi di un possibile ritorno di Kolo Muani. Una stagione altalenante: troppi infortuni e numeri deludenti. Vlahovic, passato dalla Fiorentina alla Juventus nel gennaio del 2022, doveva diventare l’attaccante che riportava la Juve sul tetto d’Italia e d’Europa. Tra stagioni non all’altezza e problemi fisici costanti, il sogno di tutti i tifosi bianconeri è svanito rapidamente.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Juventus: le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic \ Con Simone Nasso

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