Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, si è infortunato nuovamente, costretto a interrompere l’attività sportiva. La squadra deve fare i conti con questa assenza, che coinvolge anche il tecnico e il piano di rinnovo del contratto. La situazione rende incerto il futuro del giocatore e le sue possibilità di partecipare alle prossime gare, mentre il club continua a gestire la complicata stagione.

L’attaccante serbo costretto a fermarsi nuovamente ai box per infortunio: tegola per Spalletti e rinnovo sempre in bilico Stagione maledetta per Dusan Vlahovic. Dopo il rientro nel finale di partita con il Sassuolo, a quasi quattro mesi dal pesante infortunio alla coscia dello scorso novembre, il centravanti serbo della Juventus è stato costretto nuovamente a fermarsi ai box. Futuro sempre in bilico per Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Senza peraltro scendere in campo, visto che il numero 9 ha accusato un problema al polpaccio durante il riscaldamento prima di entrare in campo nella ripresa del match di Pasquetta col Genoa. Borsa del ghiaccio sulla gamba lasciando l’Allianz Stadium e referto impietoso dopo gli esami al J-Medical: lesione al soleo con almeno tre settimane di stop. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, rebus Vlahovic: niente Milan e come cambia il futuro | CM

Leggi anche: Il ritorno di Vlahovic: Spalletti ritrova il suo 9 mentre si infiamma il rebus futuro

Juventus, non solo Vlahovic: colpo dal Real Madrid in attacco | CMIl numero 9 è assente da fine novembre dopo il grave infortunio alla coscia e sarà praticamente come un ‘nuovo’ rinforzo per la Juventus nella volata...

Juve, Vlahovic si ferma ancora: stop di 3/4 settimane, ora il suo rinnovo diventa un rebusNuovo problema per il centravanti serbo, che nel riscaldamento con il Genoa si è fermato per un problema al polpaccio ... it.blastingnews.com

Juve, Vlahovic dentro... anzi no! Problema muscolare e niente cambioUn episodio singolare ha coinvolto Dusan Vlahovic che sembrava pronto ad entrare nel secondo tempo. L'attaccante serbo - secondo quanto riportato dagli inviati di DAZN - è stato bloccato prima di ... fantacalcio.it