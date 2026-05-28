Il futuro del capitano D’Angelo | Con Recanati ho un rapporto molto speciale

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il futuro del capitano della squadra di calcio è al centro di discussioni. La Recanatese sta definendo il nuovo assetto tecnico, con Mercuri, Andreatini e Giandonato come possibili pilastri. La relazione tra il capitano e il club è definita molto speciale dall’interessato. Le trattative e le scelte strategiche si svolgono in modo riservato, in linea con le norme di privacy e riservatezza del settore.

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In modalità rigorosamente "riservata", e ci mancherebbe altro visti i tempi, sta prendendo corpo il nuovo corso della Recanatese con i nomi, ormai di dominio (quasi) pubblico di Mercuri, Andreatini e Giandonato che dovrebbero costituire la spina dorsale tecnica della compagine giallorossa. La data da segnare con il circoletto rosso è quella di giovedì prossimo quando tutti questi rumours potrebbero avere il crisma dell’ufficialità. Nel frattempo, per i calciatori, sono i giorni consacrati alle vacanze e "becchiamo" il capitano Massimo D’Angelo proprio a Porto Recanati tra bagni e tintarella. A livello personale per lui è stata una stagione strapiena: ha saltato solo un paio di partite (una per infortunio, l’altra ad Ostia per squalifica) con 33 presenze complessive e 6 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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