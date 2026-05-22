Il centrocampista croato Luka Modric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset, in cui ha parlato del suo stato d’animo in merito alla vita a Milano. Ha dichiarato di essere molto soddisfatto della sua esperienza nella città e di mantenere buoni rapporti con tutti. Modric ha anche affrontato alcuni aspetti relativi al suo futuro, senza però fornire dettagli specifici sui piani a lungo termine. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo nei confronti della sua permanenza.

Nella giornata di oggi s è parlato ampiamente di Luka Modric e di quello che potrebbe essere il suo futuro. Intervistato da Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, il centrocampista croato del Milan ha voluto affrontare diversi temi, partendo dal rientro in campo. A colpire, però, sono state le dichiarazioni rilasciate su quello che sarà il suo futuro. "Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric sul suo futuro: “A Milano sono molto contento. Ho buoni rapporti con tutti”

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