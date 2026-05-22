Milan Modric sul suo futuro | A Milano sono molto contento Ho buoni rapporti con tutti
Il centrocampista croato Luka Modric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset, in cui ha parlato del suo stato d’animo in merito alla vita a Milano. Ha dichiarato di essere molto soddisfatto della sua esperienza nella città e di mantenere buoni rapporti con tutti. Modric ha anche affrontato alcuni aspetti relativi al suo futuro, senza però fornire dettagli specifici sui piani a lungo termine. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo nei confronti della sua permanenza.
Nella giornata di oggi s è parlato ampiamente di Luka Modric e di quello che potrebbe essere il suo futuro. Intervistato da Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, il centrocampista croato del Milan ha voluto affrontare diversi temi, partendo dal rientro in campo. A colpire, però, sono state le dichiarazioni rilasciate su quello che sarà il suo futuro. "Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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