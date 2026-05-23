Spalletti ha dichiarato di aver passato notti senza dormire prima della partita contro la Juventus. Ha aggiunto di non aver mai pensato di dimettersi. Ha anche sottolineato che il rapporto con il suo collaboratore è molto semplice. La conferenza si è tenuta alla vigilia della 38ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: le sue parole alla vigilia del match della 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Sta per calare il sipario sulla stagione 202526 della Juventus. I bianconeri affronteranno il Torino, nel derby della Mole che vale l’ultima giornata di Serie A: la squadra di Spalletti è sesta, fuori dalla zona Champions, e una vittoria nella stracittadina potrebbe non bastare per rientrare tra le prime 4. Nel giorno di vigilia, sabato 23 maggio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 17.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: «Ho passato delle notti senza vita. Mai pensato alle dimissioni, il rapporto con Comolli è molto semplice»

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Conferenza stampa SPALLETTI pre TORINO-JUVE Ho passato notti senza vita, con Comolli...

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