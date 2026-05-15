A Torre Lapillo, sono state sistemate alcune panchine e un tavolino per ricordare Emanuele Montanaro. La famiglia ha deciso di collocarle in un tratto di costa specifico, senza spiegare le ragioni di questa scelta. Nella stessa zona, sono ancora oggetto di indagine i fatti accaduti quella notte sulla tangenziale di Lecce, di cui si stanno raccogliendo testimonianze e elementi investigativi. La comunità locale si raccoglie intorno a questo ricordo, mentre proseguono le attività delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Perché la famiglia ha scelto proprio quel tratto di costa?. Cosa è successo quella notte sulla tangenziale di Lecce?. Come si è consumato l'incidente con la Yamaha R6?. Chi ha guidato l'iniziativa per trasformare il dolore in memoria?.? In Breve Inaugurazione presso la torre saracena di Torre Lapillo per la memoria del giovane.. Inaugurazione promossa dalla madre Antonella Ruggio insieme ai familiari e all'amico Francesco.. Incidente avvenuto l'8 agosto 2024 sulla tangenziale ovest di Lecce verso Lequile.. Partecipazione del sindaco di Novoli e del subcommissario di Porto Cesareo alla cerimonia.. A Torre Lapillo, proprio sotto l’ombra della storica torre costiera, sono state inaugurate due panchine e un tavolino per ricordare Emanuele Montanaro, il ventitreenne di Novoli scomparso l’8 agosto 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torre Lapillo: panchine e tavolino per ricordare Emanuele Montanaro

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