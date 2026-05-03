Il Savoia torna in Serie C dopo undici anni, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi e la città. La promozione arriva al termine di una partita che ha visto il team conquistare la vittoria e il passaggio di categoria. Emanuele Filiberto esprime emozione, mentre la comunità si prepara a celebrare questa conquista storica. La città di Torre Annunziata si prepara a vivere un nuovo capitolo nel calcio professionistico.

Una promozione storica riaccende la città dopo anni di attesa. Il Savoia torna in Serie C dopo undici anni e lo fa al termine di un pomeriggio che Torre Annunziata difficilmente dimenticherà. La vittoria contro la Sancataldese al “Giraud” scatena una festa che va oltre il calcio: caroselli, famiglie in strada, bambini in festa. “Meglio dei mondiali”, dicono i più piccoli. È il segno di una rinascita che coinvolge un’intera città. Il gol che sblocca il risultato al Giraud ed apre la festa del Savoia Una partita dominata: Muñoz accende il sogno. Al “Giraud” il Savoia 1908 entra in campo con personalità e fame. Fin dai primi minuti impone il proprio gioco, schiacciando la Sancataldese Calcio nella propria metà campo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Savoia torna in Serie C, Emanuele Filiberto: ‘Lacrime di gioia’, Torre Annunziata esplode e sogna in grande

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