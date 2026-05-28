Il fratello di Sanchez è sotto processo con l’accusa di traffico di influenze e richiesta di tre anni di carcere. La Guardia Civil ha effettuato una perquisizione presso la sede dei socialisti, in relazione a questa vicenda. L’indagine riguarda presunte attività illecite di influenzamento, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle prove raccolte. La procedura giudiziaria prosegue, con le parti coinvolte che devono presentare le proprie difese.

All’indomani della richiesta di informazioni della Guardia Civil presso la sede dei socialisti a Madrid, si apre al tribunale di Badajoz, nella regione sud-occidentale spagnola dell’ Estremadura, il processo sulle presunte irregolarità nell’assunzione nel 2017 di David Sanchez, fratello del premier spagnolo Pedro Sanchez, presso la Provincia locale. Sul banco degli imputati anche l’ex leader socialista Angel Gallardo e altri nove ex dirigenti e funzionari pubblici, fra cui un ex funzionario della Moncloa, Luis Carrero, poi impiegato alla Provincia di Badajoz. Le accuse popolari (figura prevista dalla procedura penale in Spagna) guidate dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il fratello di Sanchez a processo: l’accusa (di destra) chiede tre anni di carcere per traffico di influenze

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