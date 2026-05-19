Spagna nuova tegola sui socialisti | l’ex premier Zapatero accusato di traffico d’influenze Sanchez in bilico

In Spagna, i socialisti si trovano di fronte a una nuova accusa nei confronti di un ex premier, coinvolto in un procedimento per traffico di influenze. Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale ha aperto un fascicolo sulla vicenda e ha ascoltato testimonianze che riguardano presunte pressioni e pratiche illecite. La notizia ha suscitato reazioni tra gli esponenti del partito, mentre il premier attuale si trova in una posizione di incertezza. La discussione sulla vicenda continua a tenere banco nel panorama politico nazionale.

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Socialisti di Spagna nel caos. Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale, José Luis Calama, secondo quanto apprende LaPresse, accusa l’ex premier socialista spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero di essere il presunto leader di “una struttura stabile e gerarchizzata di traffico di influenze”; il cui scopo “è l’ottenimento di vantaggi economici attraverso l’intermediazione e l’esercizio di influenze presso enti pubblici a favore di terzi: principalmente la compagnia aerea Plus Ultra “. Secondo il magistrato, la rete avrebbe utilizzato società di comodo, documentazione falsificata e canali finanziari opachi “per esercitare influenze illecite; occultare l’origine e la destinazione dei fondi e ottenere vantaggi economici a favore di terzi e della rete stessa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spagna, nuova tegola sui socialisti: l’ex premier Zapatero accusato di traffico d’influenze. Sanchez in bilico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spagna, l'ex premier Zapatero accusato di traffico d'influenze. Sanchez in bilicoIl giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha formalmente incriminato l'ex Primo Ministro José Luis Rodríguez Zapatero per i reati di... Spagna, l’ex primo ministro Zapatero accusato di riciclaggio e traffico di influenze nel caso “Plus Ultra”L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della... Nuova tegola sul prezzo del gas, dopo la guerra arriva il freddoUna nuova tegola si sta per abbattere sul prezzo del gas dopo il balzo del 57,11% segnato al Ttf di Amsterdam in due settimane di guerra in Iran. Secondo BloombergNef, specializzata nella ricerca e ... ansa.it