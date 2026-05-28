Il frate di Moggi l' etichetta di Ancelotti il rigore di Sheva | 23 anni fa Milan-Juve in finale di Champions

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 maggio 2003 il Milan ha battuto la Juventus nella finale di Champions League, conclusa 0-0 dopo i tempi regolamentari. Il gol decisivo è arrivato al 49' della ripresa, segnato da un calciatore ucraino. Durante la partita, un rigore per il Milan è stato assegnato all'ultimo minuto, ma non è stato realizzato. La sfida si è conclusa con il trionfo del Milan, che ha conquistato il trofeo contro la Juventus.

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Quando eravamo re, c’erano Milan e Juventus a sfilare impettite e vanitose nella passerella tutta italiana - per la prima volta nella storia - della finale di Champions League. 28 maggio 2003, Old Trafford, Manchester: la nostalgia è una ferita, il passato è una terra straniera. In quei giorni, al centro del giardino dei giochi del calcio europeo, trionfante e boriosa si ergeva la bandiera italiana, oggi sul ponte delle miserie sventola la bandiera bianca della resa. Quella fu un’edizione epocale: avevamo portato in semifinale tre club di casa (c’era anche l’Inter), a schiacciare virtualmente nella pressa del Made in Italy chi della Coppa CampioniChampions League aveva fatto la sua, di casa, ovvero il Real Madrid, detentore in carica della coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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