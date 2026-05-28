23 anni fa, nella semifinale di Champions League tra Milan e Juventus, il risultato fu deciso da un rigore di Shevchenko. Il match si concluse con la vittoria del Milan, guidato da Ancelotti, contro la Juventus di Lippi. Ancelotti, all'epoca considerato un tecnico con pochi successi, ottenne così una vittoria importante grazie a un gol decisivo. La partita è ricordata anche per episodi come il rigore e le controversie legate alle decisioni arbitrali.

Quando eravamo re, c’erano Milan e Juventus a sfilare impettite e vanitose nella passerella tutta italiana - per la prima volta nella storia - della finale di Champions League. 28 maggio 2003, Old Trafford, Manchester: la nostalgia è una ferita, il passato è una terra straniera. In quei giorni, al centro del giardino dei giochi del calcio europeo, trionfante e boriosa si ergeva la bandiera italiana, oggi sul ponte delle miserie sventola la bandiera bianca della resa. Quella fu un’edizione epocale: avevamo portato in semifinale tre club di casa (c’era anche l’Inter), a schiacciare virtualmente nella pressa del Made in Italy chi della Coppa CampioniChampions League aveva fatto la sua, di casa, ovvero il Real Madrid, detentore in carica della coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il frate di Moggi, l'etichetta di Ancelotti, il rigore di Sheva: 23 anni fa Milan-Juve di Champions

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