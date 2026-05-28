il festival delle relazioni incontri con esperti sul tema del digitale

Al festival delle relazioni, si sono svolti incontri con esperti sul digitale. La professoressa di un’università ha discusso delle sfide dell’apprendimento online. Uno psicologo ha parlato degli effetti della tecnologia sul benessere psicologico. Un filosofo ha analizzato le implicazioni etiche delle nuove piattaforme digitali. Una giornalista ha condiviso esperienze sulle relazioni sociali nell’era digitale. L’evento ha visto confronti tra professionisti di diversi settori, tutti concentrati sul ruolo del digitale nelle relazioni umane.

Daniela Lucangeli, professoressa all’Università di Padova; Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta; Umberto Galimberti, filosofo; Concita di Gregorio, giornalista e scrittrice. Sono i nomi dell’edizione 2026 di "Riflessiva", il festival delle relazioni, in programma a Capannori, in piazza Moro, di fronte al palazzo del Municipio, nei giorni 15-16-17-18 luglio, ogni sera alle 21. L’evento è stato presentato in conferenza stampa dall’assessora alle politiche educative Silvia Sarti, da Sonia Ridolfi, presidente della cooperativa "La Gardenia" e da Serena Manzani, presidente dell’associazione "Naturalmente bimbi". Si tratta di un appuntamento pedagogico culturale che diventerà appuntamento fisso ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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