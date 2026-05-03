You won’t leave me | il nuovo singolo di Davide Vinciprova sul tema delle relazioni finite
Un brano forte, diretto, necessario. "You won’t leave me" è il titolo del nuovo singolo di Davide Vinciprova, primo estratto del nuovo album di prossima pubblicazione che promette di affrontare temi profondi, complessi e fortemente attuali. Con "You won’t leave me", l’artista sceglie di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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