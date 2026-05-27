Un giornalista ha accusato la dirigenza del Milan di fallimenti nella gestione e di avere piani poco chiari. Nel suo intervento, ha evidenziato come l’unica costante nei risultati del club sia il fallimento, senza fornire dettagli specifici su eventuali prove. La critica si concentra sulle scelte strategiche e sulla trasparenza della società, senza entrare nel merito di singoli individui o decisioni specifiche. La pubblicazione si basa su analisi e interpretazioni personali, senza riferimenti ufficiali o documenti ufficiali.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il giornalista Francesco Letizia analizza la situazione societaria del club rossonero, contestando la narrazione dell'anno zero e mettendo nel mirino anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Il giornalista Francesco Letizia, attraverso un intervento editoriale pubblicato sul proprio canale YouTube, ha espresso una dura e articolata critica nei confronti della gestione del Milan da parte del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ed ha analizzato le ultime mosse di mercato che vedono il club rossonero impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore e di una nuova struttura dirigenziale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - “L’unica costante di fallimento è Cardinale”: il durissimo atto d’accusa sulla gestione e i reali piani del Milan

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