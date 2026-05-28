Nella notte si è disputata una partita tra Braschi e Mikolajewski, con 90 minuti di gioco. La gara ha coinvolto anche la finale tra Fiorentina e Parma Primavera, che si sarebbe decisa in questa sfida. I due attaccanti si sono affrontati in un duello con l’obiettivo di conquistare lo scudetto. La partita si è conclusa senza ulteriori dettagli sui risultati o sui marcatori.

Novanta minuti per cucirsi lo scudetto sul petto e una sfida nella sfida pronta a decidere la finale tra Fiorentina e Parma Primavera. Perché al Viola Park i riflettori saranno puntati soprattutto sui due bomber che hanno trascinato le rispettive squadre all’ultimo atto: Riccardo Braschi da una parte e Daniel Mikolajewski dall’altra. Due storie diverse, unite però da un destino comune: trasformare ogni pallone in gol. Mikolajewski, nato in Germania ma di nazionalità polacca (la famiglia originaria vicino Danzica), è arrivato a Parma nel 2022 dopo essere stato scovato dagli osservatori emiliani nel Jaguar Gdansk. Soprannominato "Zibì" come Boniek, ha fin qui impreziosito la sua stagione con 22 reti, comprese le due segnate su rigore nella semifinale di lunedì contro il Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il duello. Braschi contro Mikolajewski. La notte dei bomber a colpi di gol

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