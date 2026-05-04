Milan rivoluzione Allegri | 4 colpi Champions per lo Scudetto Da Goretzka al bomber da 20 gol | ecco la lista

Il Milan si prepara a un calciomercato estivo intenso con l'obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo ci sono un difensore, un centrocampista tedesco e un attaccante polacco che ha segnato 20 gol in campionato. La società sta lavorando per portare a termine diverse operazioni di mercato che possano contribuire a migliorare le proprie possibilità di vittoria in campionato e in Champions League.

La stagione 2025-2026 sta per volgere al termine e il Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato, ha già le idee piuttosto chiare su come lavorare. La società perseguirà una duplice strategia. Da un lato, i dirigenti rossoneri continuerà ad acquistare giovani di talento da valorizzare (come già accaduto, per esempio, con le recenti acquisizioni di Alphadjo Cissè e Andrej Kostic). Dall'altro, invece, andrà incontro alle richieste dell'allenatore Massimiliano Allegri cercando di prendere un colpo di esperienza e qualità per reparto. In questo articolo ci concentriamo proprio sulle necessità di Allegri e sui nomi che ha in mente per il suo nuovo Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione Allegri: 4 colpi Champions per lo Scudetto. Da Goretzka al bomber da 20 gol: ecco la lista Notizie correlate Leggi anche: Milan, rivoluzione Allegri: quattro colpi “alla Modric” e assalto a Goretzka. Ma c’è un ostacolo Inter Milan, piano Allegri: 4 colpi da 100 milioni per la ChampionsLa corsa verso l’Europa che conta non è solo una questione di prestigio sportivo, ma il volano economico indispensabile per ridisegnare il volto del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan, Nkunku scalpita per il Sassuolo, Pulisic a rischio panchina. Chance per Jashari ed Estupinan?; Il Milan crolla a Sassuolo, Allegri: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro. Champions a rischio: la nuova classifica; Allegri chiama il suo pupillo: rivoluzione in mediana, il piano; Centrocampo Milan, chi entra e chi parte: Fofana e Loftus-Cheek primi tra i cedibili. Rivoluzione Milan: Sarà made in Allegri, fissato il budgetLe ultimissime notizie relative al mercato rossonero. Le idee sono chiare: le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi La stagione volge ormai al termine. Il Milan di Massimiliano Allegri è ad un pass ... milanlive.it Milan, rivoluzione in attacco con tre big ai saluti: la decisione su PulisicIl Milan prepara il mercato per la prossima stagione. In attacco sarà rivoluzione con tre big pronti a dire addio ... spaziomilan.it Certo che presentarsi in Piazza Duomo con lo stemma del Milan è da veri coraggiosi Però poi c'è lo sfottò e allora il tifoso interista in questione resta comunque un genio #Inter #Milan #SerieA - facebook.com facebook Mercato Milan, Moretto: "Il Milan si conferma su Konè, è un giocatore che piace tantissimo ad Allegri" x.com