Arsenal è la notte di Eze | primo gol in Champions League per il gioiello dei Gunners Meraviglia pura contro il Bayer Leverkusen

Da calcionews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte europea dell'Arsenal, il centrocampista Eze ha segnato il suo primo gol in Champions League durante la partita contro il Bayer Leverkusen. La gara si è giocata a Londra, con grande attesa e intensità, e il gol di Eze ha contribuito a rendere il match memorabile. La partita si è conclusa con un risultato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter Atalanta, caos a Bordo Cam: l’espulsione di Chivu, la rabbia di Frattesi e la rissa finale! Tutti i retroscena da San Siro Infortunati Napoli, novità su Lobotka: e c’è un annuncio su Di Lorenzo che fa gelare! Cremonese, Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo! Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esami Arsenal, è la notte di Eze: primo gol in Champions League per il gioiello dei Gunners. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

arsenal 232 la notte di eze primo gol in champions league per il gioiello dei gunners meraviglia pura contro il bayer leverkusen
© Calcionews24.com - Arsenal, è la notte di Eze: primo gol in Champions League per il gioiello dei Gunners. Meraviglia pura contro il Bayer Leverkusen

Articoli correlati

Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Bayer Leverkusen ArsenalMago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…» Lewandowski può...

Risultati Champions League LIVE: 1-1 tra Bayer Leverkusen e Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso...

Tutti gli aggiornamenti su Champions League

Temi più discussi: Notte ricca di reti: Real-City 3-0, PSG-Chelsea 5-2, Bodo/Glimt travolge lo Sporting. Guarda tutte le Highlights; Una notte di Champions da sogno; Notte da favola per Valverde e il suo Real Madrid; È la notte di Atalanta-Bayern: Dea, 3 motivi per credere nell'impresa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Paris sopra di due, Arsenal avanti. Diretta gol live score (17 marzo 2026)Risultati Champions League: ecco i primi ottavi di ritorno, martedì 17 marzo potrebbe essere una notte di grandi ribaltoni ma staremo a vedere. ilsussidiario.net

LIVE Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0 Champions 2025/2026: Gol di Declan Rice ArsenalChampions 2025/2026, Ottavi di finale. Cronaca minuto per minuto di Arsenal-Bayer Leverkusen: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.