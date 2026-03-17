Arsenal è la notte di Eze | primo gol in Champions League per il gioiello dei Gunners Meraviglia pura contro il Bayer Leverkusen

Nella notte europea dell'Arsenal, il centrocampista Eze ha segnato il suo primo gol in Champions League durante la partita contro il Bayer Leverkusen. La gara si è giocata a Londra, con grande attesa e intensità, e il gol di Eze ha contribuito a rendere il match memorabile. La partita si è conclusa con un risultato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

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