Il vescovo ha espresso dolore per le recenti morti, commentando che non si può diventare abituati a tragedie che coinvolgono giovani e le loro famiglie. Ha sottolineato che le perdite sono difficili da accettare e che sono eventi che scuotono le comunità. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di lutto e riflessione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche.

"Non possiamo abituarci a queste tragedie che colpiscono i nostri figli e le loro famiglie". Sono parole nette e cariche di dolore quelle con cui il vescovo di Pescia, monsignor Fausto Tardelli, interviene per commentare una nuova morte sul lavoro, la quinta in pochi anni, che ha colpito la comunità pesciatina. L’incidente che ha spezzato la vita del trentenne Giacomo Pucci, a Spianate, ha provocato molte reazioni. "Con profondo dolore e sgomento – inizia così l’intervento Tardeli – ho appreso della tragica morte del giovane Giacomo Pucci. Esprimo la mia più sincera vicinanza e quella della nostra Diocesi, ai familiari, alla comunità parrocchiale di Castellare, agli amici e a quanti piangono questa giovane vita spezzata così tragicamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dolore del vescovo: "Non possiamo abituarci a delle morti come questa"

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