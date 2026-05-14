Il Vescovo Francesco alla Imiberg in ricordo del piccolo Giulio | L’amore è più forte del dolore

Il Vescovo ha visitato il cortile della scuola Imiberg di via Santa Lucia a Bergamo, in ricordo del piccolo Giulio. Durante l'incontro, ha pronunciato alcune parole ricordando il ragazzo e il suo rapporto con l'amore e il dolore. La visita si è svolta in un’atmosfera raccolta, con il vescovo che ha rivolto un pensiero alla famiglia e alla comunità scolastica presente. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera condiviso.

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