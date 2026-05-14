Il Vescovo Francesco alla Imiberg in ricordo del piccolo Giulio | L’amore è più forte del dolore
Il Vescovo ha visitato il cortile della scuola Imiberg di via Santa Lucia a Bergamo, in ricordo del piccolo Giulio. Durante l'incontro, ha pronunciato alcune parole ricordando il ragazzo e il suo rapporto con l'amore e il dolore. La visita si è svolta in un’atmosfera raccolta, con il vescovo che ha rivolto un pensiero alla famiglia e alla comunità scolastica presente. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera condiviso.
Bergamo. Il vento che attraversa il cortile della scuola Imiberg di via Santa Lucia durante la messa celebrata dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, sembra trasformarsi in un gelo pesante, come il dolore che attraversa i volti di insegnanti, dirigenti, genitori e dei tanti bambini seduti uno accanto all’altro. Doveva essere una giornata di festa per la visita del vescovo. E invece, all’Imiberg, la scuola del piccolo Giulio, ogni pensiero è per il bambino morto mercoledì pomeriggio dopo essere stato travolto da una Smart in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto. Attorno alle 11.30 il vescovo celebra la messa davanti a centinaia di bambini e genitori.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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