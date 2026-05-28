Il dolore del poliziotto Balasso Il ritorno sul luogo della strage | Quella notte come fosse adesso

Notizia in breve

Un poliziotto ha rivissuto il dolore di quella notte tornando sul luogo della strage, dopo 33 anni. Con lo stesso dolore nel cuore, si è recato in via dei Georgofili alla stessa ora, sullo stesso selciato. È stato un ritorno che ha riacceso i ricordi di un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. La visita si è svolta senza altri dettagli o commenti pubblici.