Il sindaco di Modena ha deposto una rosa sul luogo della strage avvenuta una settimana fa, il 16 maggio, nel centro cittadino. Sul posto si è presentato anche Massimo Mezzetti, che ha visitato l’area interessata dall’incidente. Durante l’atto, un giovane ha contestato il sindaco, manifestando la propria opposizione. La tragedia è stata causata da un uomo di 31 anni, coinvolto nell’incidente avvenuto nel centro storico.

Massimo Mezzetti sul posto della tragedia in centro, causata una settimana fa, il 16 maggio, dal 31enne Salim El Koudri. Tanti i cittadini presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Modena posa una rosa sul luogo della strage, contestato da un giovane

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