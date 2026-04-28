La Commissione di Vigilanza ha espresso preoccupazione riguardo alla vendita del Teatro delle Vittorie, annunciata dalla Rai. Durante una riunione, rappresentanti dell’Usigrai e del Pd hanno chiesto formalmente la revoca dell’operazione e la possibilità di intitolare il teatro a Pippo Baudo. La questione riguarda la gestione e le decisioni prese dalla Rai in merito alla proprietà del teatro.

IlTeatro delle Vittorieè stato messoin vendita dalla Rai. Una delle sedi più iconiche del servizio pubblico presto chiuderà i battenti e finirà nelle mani del miglior offerente. Una notizia che scuote il mondo dello spettacolo, soprattutto di coloro che hanno usato quella location per i propri show. Ma tale notizia sconvolge anche il mondo della politica che ritiene che il Teatro delle Vittorie sia un simbolo culturale italiano e che non possa essere chiuso. IlTeatro delle Vittorieè stato aperto il 5 gennaio 1944, con la compagnia teatrale di Totò e Anna Magnani. Poi, successivamente è diventato il tempio Rai dei giochi (Affari tuoi, I soliti ignoti) e dell’intrattenimento:Milleluci con la coppiaMina-Raffaella Carrà,Canzonissima,Fantastico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie, Commissione Rai Pd: “Chiediamo revoca della vendita e intitolazione a Pippo Baudo”

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Nonostante le parole del Presidente Mattarella, la Commissione è ancora bloccata. Ne ho parlato a “Storie al bivio”, su Rai2. - facebook.com facebook

hai saltato lo spazio con la presidente della commissione vigilanza Rai movimento 5 stelle. bisogna scrivere cose corrette altrimenti si rischiano querele. #storiealbivio sempre in par condicio x.com