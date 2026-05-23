Un uomo è stato sorpreso a rubare in un supermercato di Corso Garibaldi ieri pomeriggio. Dopo aver cercato di colpire un commesso, ha lasciato il negozio e ha aggredito un disabile in sedia a rotelle che aveva cercato di fermarlo. L'aggressore è stato bloccato da alcuni street tutor presenti sul posto. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e portare l’uomo in questura.

Reggio Emilia, 23 maggio 2026 – Un pomeriggio da far west ieri in Corso Garibaldi. Protagonista un uomo che ha seminato il panico dopo essere stato sorpreso a rubare alla Coop, cercando di schiaffeggiare un commesso per poi uscire e aggredire un disabile in carrozzina che aveva tentato di fermarlo. Ma alla fine è stato bloccato dagli ‘street tutor’ del Comune e arrestato dalla polizia. In manette è finito un 33enne marocchino. L’uomo è entrato ubriaco nel supermercato. I fatti sono avvenuti poco dopo le 18. L’uomo, ubriaco, era entrato nel supermercato quando un addetto del punto vendita lo ha visto mentre arraffava dagli scaffali un pacchetto di noccioline e lo ha invitato a pagarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladro alla Coop aggredisce commesso e il disabile che tenta di fermarlo: bloccato dagli street tutor

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