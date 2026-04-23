Ritrovata la carrozzina rubata a Valeria giovane prof disabile che aveva fatto un appello sui social

La carrozzina di una giovane insegnante disabile, scomparsa recentemente, è stata ritrovata. La ragazza aveva pubblicato un video sui social chiedendo aiuto, attirando l’attenzione di molti cittadini milanesi. Il video aveva suscitato reazioni di solidarietà e aveva generato una ricerca attiva per individuare il responsabile del furto. La scoperta della carrozzina rappresenta un passo avanti in questa vicenda.

Il suo video aveva commosso e indignato la Milano perbene scatenando una vera e propria caccia al ladro. La carrozzina è stata ritrovata dagli agenti del Commissariato Lorenteggio in via Creta in casa di un cittadino brasiliano denunciato per ricettazione. Il mezzo, come si vede nel video della polizia, era in parte smontato (seduta e ruote), mentre risultavano mancanti alcune componenti fondamentali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ritrovata la carrozzina rubata a Valeria, giovane prof disabile, che aveva fatto un appello sui social Notizie correlate Ritrovata la carrozzina rubata a Valeria, giovane prof disabile. Il suo appello social aveva scatenato la caccia al ladroMilano, 23 aprile 2026 – Valeria, la una giovane insegnante con disabilità riavrà la sua carrozzina elettrica rubata il 15 aprile scorso nell’androne... Ritrovata dalla polizia la carrozzina rubata a Valeria, la prof disabile trasferita a MilanoSi chiude con un lieto fine la vicenda di Valeria, la giovane insegnante di filosofia disabile a cui era stata rubata la carrozzina nell'androne del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rubano la carrozzina a una giovane prof di filosofia, l'appello: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla; Valeria, prof di filosofia 27enne, derubata della carrozzina: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla. L'appello al ladro, scatta la...; VALERIA AIUTATEMI Prof 27enne derubata della carrozzina: Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla. Rubano la carrozzina a un’insegnante con disabilità a Milano, la polizia la ritrova e denuncia un 31enneLa polizia ha ritrovato la carrozzina che lo scorso 15 aprile era stata rubata a una docente con disabilità a Milano ... fanpage.it Milano, ritrovata la carrozzina elettrica rubata a una giovane insegnante disabile(LaPresse) Nel quartiere Baggio la Polizia di Stato ha recuperato una carrozzina elettrica rubata nei giorni scorsi a una giovane insegnante ... stream24.ilsole24ore.com Ritrovata Iliade in una mummia, la scoperta negli scavi in Egitto: "Primo papiro letterario in contesto funerario". Il frammento risalente a 1.600 anni fa, epoca romana, ritrovato nel sito di "Al Bahnasa", nell'area dell'antica Oxyrhinchus x.com La 38enne brasiliana è scomparsa durante la prova di nuoto ed è stata ritrovata senza vita alcune ore dopo nel lago Woodlands - facebook.com facebook