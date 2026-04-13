“Rimpiangere le cose belle e perdute non serve a niente” dice Marco, una delle due voci narranti nonché protagonista del romanzo I mitici della scrittrice siciliana Rosalia Messina, per ChiPiùNeArt Edizioni. Un romanzo che è la storia di quattro amici (tre uomini e una donna, Giulia), tra presente (hanno tutti poco meno di cinquant’anni) e passato. Avevano cementato la loro amicizia al Liceo, poi, per un po’, erano rimasti in contatto e infine, come succede nella vita a tanti di noi, si erano persi di vista. Per poi ritrovarsi perché uno di loro, Stefano, autodistruttivo e testa calda fin dai tempi della scuola, è morto schiantandosi in auto, ubriaco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘I mitici’, la storia di quattro amici e il duro scontro tra passato e presente

Incontri culturali a Reggio Calabria: Anassilaos racconta storia e letteratura tra passato e presenteA Reggio Calabria, nei giorni 5 e 6 febbraio 2026, l’Associazione Culturale Anassilaos ha organizzato una due giorni dedicata alla riflessione...

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