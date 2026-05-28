Il Delfino Blu e il Cavalier Peter | quando un ristorante diventa parte della città
Un ristorante di Torino, noto come Delfino Blu, è stato coinvolto in un episodio legato a un procedimento giudiziario. La struttura, che da anni rappresenta un punto di riferimento locale, è al centro di un'indagine. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sull’accaduto. La gestione del locale non ha rilasciato dichiarazioni, mentre il procedimento è ancora in corso. La vicenda riguarda aspetti legati a questioni legali e amministrative.
TORINO, 28052026 – Ci sono locali che attraversano il tempo senza inseguire le mode: restano fermi mentre tutto intorno cambia, e proprio per questo diventano punti di riferimento. Il Delfino Blu appartiene a questa categoria rara: non è solo un ristorante di pesce a Torino, ma un pezzo della memoria collettiva della città. La storia del locale è legata indissolubilmente a quella del suo patron, il Cavalier Peter, uomo riservato, poco incline ai riflettori, ma profondamente rispettato nel mondo della ristorazione. Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana, titoli che non gli sono stati consegnati per anzianità, ma per una carriera costruita con determinazione, spirito di sacrificio e quella visione imprenditoriale che si misura sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Notizie e thread social correlati
Quando la scuola diventa cuore culturale della città: al liceo scientifico torna il Festival della ScienzaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”.
Peter Jackson a Cannes 2026: “Quando non hai budget, l’horror diventa la tua arma creativa”A Cannes 2026, il regista ha condiviso che, nelle sue prime esperienze, il budget limitato lo ha portato a considerare l’horror come uno strumento...
Temi più discussi: La vita segreta di Mimmo, il delfino di Venezia; Mimmo, la solitudine e le cicatrici. Ora Venezia stila un vademecum per convivere con il delfino; Processo Baiardo, Giletti: ''Mi mostrò la foto con Berlusconi, Graviano e Delfino''; Giletti al processo contro Baiardo: Nella foto che mi mostrò riconobbi un giovane Silvio Berlusconi in maglione blu.
Si è riunito il Consiglio della CAN di Capodistria con all'ordine del giorno l'informativa sul lavoro svolto dal Giardino d'infanzia Delfino Blu e dalla scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Presenti alla riunione le presidi delle tue istituzioni scolastiche facebook
In Il respiro del delfino Anna Laugelli, in arte AN15, racconta la città dagli anni ’80 a oggi con un’attitudine punk ? x.com
Numero di colpi di delfino? reddit
Fiorello e il delfino Mimmo, il collegamento è surreale: Ho il naso a punta, non riesco ad avvicinare la cornettaFiorello e Biggio al telefono col delfino Mimmo. Il surreale collegamento telefonico è andato in scena nel corso della puntata de La Pennicanza, in onda su RaiRadio 2 e in tv sul canale 202, dell'11 ... video.corriere.it
Il caso Delfino torna in tv: prima serata su Rai 2 per il documentario sul killer delle fidanzateGenova – Secondo appuntamento per Delitti in famiglia, ciclo di documentari true crime condotto e narrato da Stefano Nazzi: la nuova puntata si intitola Il caso Delfino, va in onda in prima serata ... ilsecoloxix.it