Quando la scuola diventa cuore culturale della città | al liceo scientifico torna il Festival della Scienza
Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”. L’evento, dedicato a studenti, docenti e alla comunità locale, si svolgerà nel corso di questa settimana. Si tratta di un appuntamento tradizionale che coinvolge diverse iniziative legate al mondo scientifico. La manifestazione si svolge all’interno dell’edificio scolastico e coinvolge vari laboratori e presentazioni.
Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”, storico appuntamento dedicato a iniziative per studenti, docenti e comunità. Il tema di quest’anno, “La scienza e l’equilibrio”, invita a riflettere sulla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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