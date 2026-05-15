A Cannes 2026, il regista ha condiviso che, nelle sue prime esperienze, il budget limitato lo ha portato a considerare l’horror come uno strumento creativo. Ha affermato che il cinema splatter gli ha insegnato molto sul mestiere di regista, diventando una componente importante del suo percorso professionale. Durante l’evento, Jackson ha parlato delle sue origini e del ruolo che il genere horror ha avuto nella sua formazione artistica.

Parlando dei suoi inizi a Cannes 2026, Peter Jackson ha difeso con convinzione il valore creativo dell’ horror e racconta come il cinema splatter sia stato, per lui, una vera scuola di regia. Il regista ricorda che alla fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta passava il tempo guardando ossessivamente film horror indipendenti, studiandone il linguaggio e cercando di replicarne l’energia con mezzi casalinghi. “Guardavo continuamente La Casa di Sam Raimi, Re-Animator, Zombi di Romero”, racconta. “Assorbivo quei film e cercavo di fare il mio piccolo home movie”. Jackson sottolinea che il giovane regista, soprattutto all’inizio, lavora quasi sempre in condizioni di totale precarietà: “Quando fai il tuo primo film non hai soldi, non puoi permetterti attori famosi e spesso non hai nemmeno una sceneggiatura professionale”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Peter Jackson a Cannes 2026: “Quando non hai budget, l’horror diventa la tua arma creativa”

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Peter Jackson Talks AI Filmmaking in Cannes: “It’s Just a Tool Like Any Othe #Shorts

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