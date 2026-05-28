Tre donne ultraottantenni sono state vittime di una banda di ladri che è riuscita a entrare nelle loro case senza forzare le porte. Gli episodi sono avvenuti in rapida successione e non sono stati trovati segni di effrazione. La polizia indaga per identificare i responsabili. La dinamica suggerisce l’uso di tecniche sofisticate o strumenti come un “decoder Topolino” per entrare senza lasciare tracce. Nessuna delle vittime ha riportato danni fisici.

Tre anziane ultraottantenni sono finite nel mirino di una banda di ladri particolarmente esperta che sarebbe riuscita a entrare nelle loro abitazioni senza lasciare alcun segno di effrazione. È accaduto in via Umberto Maddalena 4, a Verona, dove la polizia è intervenuta dopo la denuncia presentata dal figlio di una delle vittime. Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero agito con estrema freddezza e con tecniche sofisticate, tanto da riuscire ad aprire porte chiuse a doppia mandata senza danneggiare serrature o cilindri. L’uomo elegante. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono le immagini registrate da una telecamera privata installata in una delle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "decoder Topolino" per entrarti in casa: a cosa stare attento

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