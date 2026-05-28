I ladri hanno utilizzato un nuovo dispositivo chiamato Topolino Decoder per svaligiare le case. Questo strumento consente di aprire le serrature elettroniche senza lasciare tracce evidenti. Nei recenti casi segnalati, i malviventi sono riusciti ad entrare nelle abitazioni sfruttando questa tecnologia. Sono stati registrati furti in diverse province del Nord Italia, con le forze dell'ordine che stanno indagando sui dispositivi impiegati.

Roma, 28 maggio 2026 – I titoli delle cronache, a partire dai recenti casi documentati dal quotidiano L'Arena a Verona e in altre province del Nord Italia, raccontano di ladri scatenati. Interi condomini vengono presi di mira, appartamenti svaligiati durante i fine settimana e famiglie che, al loro rientro, fanno una scoperta paradossale: la porta di casa è perfettamente chiusa a chiave, le mandate sono inserite, ma all'interno le stanze sono a soqquadro. Nessun segno di effrazione sulle porte blindate, nessuna finestra forzata e nessun rumore sospetto avvertito dai vicini di pianerottolo. Questa nuova ondata di furti "silenziosi" è legata alla diffusione in mano alle bande criminali di un dispositivo ad altissima precisione meccanica, noto nel gergo delle forze dell'ordine e dei serraturieri come il ‘Topolino Decoder’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il Topolino Decoder: ecco come funziona il nuovo dispositivo usato dai ladri per svaligiare casa

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Presentation of TOPOLINO decoders Locksmith Set (12 pcs) for Perforated Locks

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