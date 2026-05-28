Il Crystal Palace ha vinto il suo primo trofeo europeo, con una vittoria che ha suscitato reazioni di gioia tra i tifosi. La squadra ha conquistato il titolo dopo aver battuto gli avversari in finale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata subito dopo la partita. I social sono pieni di commenti di supporto, senza polemiche o critiche. La vittoria viene attribuita ai “bravi ragazzi” che hanno portato a casa il trofeo.

2026-05-27 23:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il presidente del Crystal Palace Steve Parish ha salutato un “risultato incredibile” dopo che la sua squadra ha vinto la Conference League per il terzo trofeo in un anno sotto la guida dell’allenatore uscente Oliver Glasner. Il Palace ha vinto la FA Cup la scorsa stagione e gli è stato negato un posto in Europa League a causa del suo modello di proprietà multi-club. Ma torneranno in Europa League la prossima stagione dopo che il gol di Jean-Philippe Mateta ha eliminato il Rayo Vallecano coronando una serie di risultati notevoli negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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