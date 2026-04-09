Fiorentina Paratici svela | Crystal Palace? Per come si sono messe le cose ho detto una cosa ai ragazzi

Il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato la situazione relativa a un possibile trasferimento di un giocatore al Crystal Palace. Ha spiegato di aver comunicato qualcosa ai membri della squadra in relazione a questa possibilità, senza fornire dettagli specifici. La dichiarazione è arrivata nel giorno in cui si discuteva delle voci di mercato riguardanti il club inglese e l'interesse nei confronti di alcuni giocatori.