Fiorentina Paratici svela | Crystal Palace? Per come si sono messe le cose ho detto una cosa ai ragazzi
Il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato la situazione relativa a un possibile trasferimento di un giocatore al Crystal Palace. Ha spiegato di aver comunicato qualcosa ai membri della squadra in relazione a questa possibilità, senza fornire dettagli specifici. La dichiarazione è arrivata nel giorno in cui si discuteva delle voci di mercato riguardanti il club inglese e l'interesse nei confronti di alcuni giocatori.
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