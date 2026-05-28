Il Milan ha concluso la stagione con una serie di sconfitte consecutive nel girone di ritorno, tra cui una pesante sconfitta interna contro il Cagliari. Questa serie negativa ha determinato la mancata qualificazione alla prossima Champions League. I numeri mostrano un calo di prestazioni rispetto alle prime partite, evidenziando un passo indietro rispetto alla stagione precedente.

Il Milan ha chiuso la stagione agonistica con una pesante striscia di risultati negativi nel girone di ritorno, culminata con la clamorosa sconfitta interna contro il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Un approfondimento statistico pubblicato dalla redazione di CalcioMercato.it ha messo a confronto il rendimento della seconda parte del campionato attuale, guidata da Massimiliano Allegri, con quella dell’anno precedente, quando sulla panchina rossonera sedeva il portoghese Sergio Conceicao, subentrato a gennaio al posto di Paulo Fonseca. I dati numerici emersi dal confronto evidenziano in maniera inequivocabile come la precedente gestione tecnica sia riuscita a produrre un fatturato di punti e una solidità offensiva decisamente superiori rispetto al deludente percorso intrapreso dal tecnico livornese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il crollo del Milan nel girone di ritorno: i numeri certificano il passo indietro di Allegri rispetto a Conceicao

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN DA RETROCESSIONE! Numeri HORROR: Solo 16 gol. Allegri rischia TUTTO!

Notizie e thread social correlati

Milan, Adani: “Nel girone di ritorno Allegri peggio di Conceição. Stagione fatta male per metà”Durante la trasmissione domenicale su Rai2, è stato commentato il momento del Milan sotto la guida di Allegri, con particolare attenzione alla...

Milan, dal sogno Scudetto al crollo: i numeri shock del girone di ritornoDopo aver concluso il primo scorcio di stagione con numeri positivi, il Milan ha vissuto un girone di ritorno molto più difficile, con risultati che...

Temi più discussi: Il ko con la Lazio, il crollo della difesa, i dissidi interni: Milan, tutte le cause dello sprofondo; Milan, le ragioni del crollo e come dovrà cambiare; Di Canio: 'Milan, è un fallimento di Allegri e della società'. Video analisi; Disastro Milan, sarà rivoluzione: il futuro di Allegri è in bilico. Tutti gli scenari.

Albertini: Mai mi sarei aspettato il crollo del Milan. I giocatori si sono creati un alibiDemetrio Albertini, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, commenta il crollo del Milan: Se me lo aspettavo? Mai nella vita. tuttomercatoweb.com

UFFICIALE LA RIVOLUZIONE DEL MILAN Il ritorno del tecnico livornese in rossonero si consuma nel peggiore dei modi: un crollo verticale nelle ultime dieci giornate costa la Champions League e apre le porte alla rivoluzione totale. Ufficiale la separazione x.com

Il crollo del Milan nell'ultimo mese è stato davvero impressionante. reddit

Milan, una rissa tra Ibrahimovic e Allegri dietro il crollo. Cardinale dà i voti ai rossoneri: solo quattro i promossiEmerge un clamoroso retroscena sulla frattura interna al club rossonero, intanto fa discutere il bilancio della proprietà sui protagonisti in campo ... sport.virgilio.it