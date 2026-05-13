Milan dal sogno Scudetto al crollo | i numeri shock del girone di ritorno

Dopo aver concluso il primo scorcio di stagione con numeri positivi, il Milan ha vissuto un girone di ritorno molto più difficile, con risultati che hanno deluso le aspettative. Le partite degli ultimi turni hanno mostrato una significativa diminuzione delle vittorie e un aumento delle sconfitte, portando a un calo della classifica. I dati statistici evidenziano una battuta d’arresto nelle prestazioni offensive e una fragilità difensiva rispetto ai primi mesi.

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Da possibile competitrice per la vittoria dello scudetto a squadra in totale difficoltà e con la Champions League a rischio: queste sono state le due facce del Milan di Massimiliano Allegri nella stagione attuale. A differenza dell'andata, il girone di ritorno dei rossoneri è stato un vero e proprio disastro: dal derby contro l'Inter, il Milan ha iniziato a perdere tantissimi punti per strada ritrovandosi, a sole due giornate dalla fine, a lottare per conquistare un posto nell'Europa che conta. Nel girone di andata, i rossoneri hanno tenuto un ritmo da top: 42 punti raccolti, con ben 12 vittorie conquistate, 6 pareggi e una sola sconfitta, quella contro la Cremonese alla prima giornata di campionato in casa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, dal sogno Scudetto al crollo: i numeri shock del girone di ritorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Da #PioliOut allo Scudetto: Il Trionfo del Milan di Pioli (PT1) Notizie correlate Milan, che crollo: i numeri dal sogno scudetto alla lotta ChampionsNel corso dell'attuale stagione abbiamo potuto vedere due Milan; quello del girone di andata e quello del girone di ritorno. Crollo Milan, il girone di ritorno è un incubo: numeri impietosi e prestazioni da zona retrocessioneCalciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a…Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Provedel Bologna, i felsinei accelerano:... Temi più discussi: PRIMAVERA FEMMINILE ALLE PORTE DEL SOGNO SCUDETTO; Il Milan spaventa: solo 7 punti in 8 gare, il pubblico se ne va; Milan, brutto ko con il Sassuolo: 2-0. La Champions torna a rischio; Il Sassuolo batte il Milan 2-0: Berardi e Laurienté stendono i rossoneri, il secondo posto si allontana. Dal momento in cui ha perso la chance di andare a -4 dall'Inter, perdendo con la Lazio, il Milan è crollato. L'errore di Allegri? Non esaltare e difendere in pubblico il sogno scudetto. La squadra non è da titolo, è fragile, ma finchè è stata lì è stata un'altra, fattual x.com Allegri, Furlani, Modric, Rabiot, Pavlovic e forse anche Maignan: il Milan rischia l’anno zeroFallire l’obiettivo Champions porterebbe all’ennesima rivoluzione: Atalanta e Genoa nei prossimi due turni sfide chiave prima del Cagliari ... tuttosport.com Genoa-Milan, quante assenze per Allegri: Champions League a rischioIl Milan si gioca la qualificazione in Champions League contro il Genoa: la sfida è più delicata del previsto. spaziomilan.it