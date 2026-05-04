Durante la trasmissione domenicale su Rai2, è stato commentato il momento del Milan sotto la guida di Allegri, con particolare attenzione alla recente sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Si è parlato di una stagione difficile, con il tecnico che, nel girone di ritorno, avrebbe mostrato più difficoltà rispetto a quella di inizio stagione, paragonandola a quella di un altro allenatore che ha guidato la squadra precedentemente.

Il Milan di Massimiliano Allegri è in crisi nera, di gioco e di risultati. Inutile girarci intorno. Lo ha testimoniato anche la sconfitta, 0-2, rimediata ieri pomeriggio sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia i rossoneri hanno sbagliato l'approccio alla partita, andando sotto dopo appena 5' con il gol di Domenico Berardi (azione nata dalla palla persa di un pessimo Ardon Jashari). Quindi, è giunta, al 24', l'espulsione di Fikayo Tomori ad incanalare ulteriormente il match sui binari dei neroverdi che, in apertura di ripresa, al 47', hanno raddoppiato con Armand Laurienté e messo in ghiaccio il risultato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Adani: “Nel girone di ritorno Allegri peggio di Conceição. Stagione fatta male per metà”

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