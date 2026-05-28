È stato pubblicato nuovamente il «Dizionario» del cardinale Biffi, in cui si afferma che tutte le fedi contengono aspetti positivi, ma solo una rappresenta un “fatto”. Biffi ha scritto che gli avvenimenti non si scelgono, sono semplicemente. Inoltre, ha descritto la Chiesa come un “capolavoro” realizzato con materiali umani, definendo deludenti alcuni aspetti umani coinvolti nel suo funzionamento.

Una miniera di sapienza e illuminazioni. Con la scrittura semplice e diretta del grande uomo di fede. Del pastore d’anime, del teologo che ha uno sguardo largo e affettuoso verso l’umanità e il mondo intero. Lo sguardo dell’uomo risolto. Siamo nel 2003, il secolo breve è appena terminato, le crisi dell’economia non si sono ancora abbattute sulle borse mondiali. C’è stato l’11 settembre, siamo in pieno scontro di civiltà e la minaccia della jihad si espande sull’Occidente. L’immigrazione, soprattutto da Sud a Nord, sta diventando ingestibile. In America c’è George W. Bush, in Cina Hu Jintao, in Russia comanda già Vladimir Putin. Nel 2001, dopo la strage delle Torri gemelle, la Nato invade l’Afghanistan nel tentativo di smantellare Al Qaeda di Osama Bin Laden. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il cristianesimo per Biffi: «Tutte le fedi hanno del buono ma soltanto una è un “fatto”»

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