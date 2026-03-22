L'allenatore ha commentato l'andamento della partita, sottolineando che i giocatori hanno dato il massimo nonostante le condizioni avverse. Ha aggiunto di aver fatto solo una richiesta prima dell’inizio e ha lodato lo spirito di squadra dimostrato sul campo. La partita è stata caratterizzata da difficoltà ambientali che i ragazzi hanno affrontato con determinazione.

Grosso: «I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, le condizioni erano difficili». Le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo dopo il match. Grosso è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SODDISFAZIONE – « Tantissima, i ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Le condizioni erano difficili, ma siamo stati bravi. Abbiamo anche sofferto, ma in queste gare devi fare tutto molto bene e avere anche un pizzico do fortuna. Noi ce la siamo andata a cercare, facendo una partita molto bella » POCO PUBBLICIZZATO – « Fare quello che stiamo facendo noi, per una neopromossa, è un qualcosa di incredibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Grosso: «I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, le condizioni erano difficili. Oggi avevo fatto solo una richiesta»

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