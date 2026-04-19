Oggi, nel Palazzo Abbaziale di Loreto, a Mercogliano, si svolge la seconda tappa di un evento chiamato A Tavola con le Religioni. L’iniziativa vede la partecipazione di rappresentanti del cristianesimo e dell’islam, che condividono un momento di convivialità tra persone di diverse fedi. L’appuntamento si svolge domenica 19 aprile 2026 e coinvolge i presenti nella proposta di un dialogo attraverso un pasto comune.

Il Palazzo Abbaziale di Loreto, a Mercogliano, ospita oggi, domenica 19 aprile 2026, la seconda tappa dell’iniziativa denominata A Tavola con le Religioni. Il programma della giornata prevede un confronto tra cristianesimo, ebraismo e islam attraverso il tema del cibo, arricchito da momenti simbolici legati alla terra e alla memoria storica. Dialogo tra fedi e simbolismo della terra. Le attività sono iniziate con il convegno intitolato Il cibo delle Religioni: Regole, Valori, Identità, un dibattito moderato da Francesco Antonio Grana che vede protagonisti l’imam Massimo Abdallah Cozzolino, il rabbino Cesare Moscati e l’abate ordinario Riccardo Luca Guariglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre fedi a tavola: il banchetto che unisce cristianesimo e islam

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