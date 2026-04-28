Intimidazione choc al sindaco | lettera anonima con escrementi e minacce di morte

A Fano, il sindaco ha ricevuto una lettera anonima contenente minacce di morte e un involucro con escrementi. La comunicazione è stata indirizzata direttamente al Comune e si riferisce alla persona che ricopre la carica di primo cittadino. La notizia è stata resa nota dagli uffici comunali, che stanno seguendo le procedure del caso. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali.

FANO- Una lettera anonima, dal contenuto scioccante e intimidatorio, è arrivata al Comune di Fano indirizzata al sindaco Luca Serfilippi: all’interno, minacce di morte e un involucro con escrementi. A riferirlo è lo stesso primo cittadino, che ha sporto querela alle autorità competenti affinché.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Choc a Fano, lettera con minacce di morte al sindaco Luca Serfilippi: “Episodio gravissimo”Fano (Pesaro e Urbino), 28 aprile 2026 – Una lettera recapitata in Comune, indirizzata direttamente al sindaco Luca Serfilippi, con contenuti... Ceglie Messapica, lettera anonima a candidato sindaco: “ritiro la candidatura” Antonello LavenezianaScrive Antonello Laveneziana: Carissime concittadine e concittadini, sento la necessità di condividere con voi quanto mi è accaduto nella ultime ore. Tutti gli aggiornamenti Choc a Fano, lettera con minacce di morte al sindaco Luca Serfilippi: Episodio gravissimoIl primo cittadino ha presentato querela ai carabinieri. Nella missiva contenuti minacciosi e un involucro contenente feci. La Lega esprime solidarietà e punta il dito contro il clima esasperato nato ... msn.com Sgomberi e chioschi abusivi, minacce al sindaco poliziottoLe minacce scorrono con le scritte apparse sui muri dell’ex zona 167 di Statte. Così nel mirino finiscono il sindaco poliziotto Fabio Spada e la sua battaglia per la legalità nell’ex borgata travolta ... quotidianodipuglia.it