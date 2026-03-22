incidente auto sfonda il cancello di una casa e si ribalta nel cortile paura per una famiglia

Rimini, 22 marzo 2026 - Potrebbe esser stato un errore nell'ingranare la marcia o l'inaspettata perdita del controllo del veicolo a far finire oggi poco dopo le 12 un'automobile ruote all'aria nel giardino di un'abitazione a Fontanelle di San Leo. Una Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano al momento dell' incidente autonomo quattro persone: un'intera famiglia di origini nigeriane con madre, padre e due figli piccoli nei sedili posteriori e nei seggiolini appositi. La ricostruzione: l’auto finisce nel giardino di una casa, ribaltata. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, l'auto in retromarcia ha quindi colpito e abbattuto la recinzione di una casa, per poi ribaltarsi finendo sul tetto nel giardino sottostante, a un paio di metri sotto il livello della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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