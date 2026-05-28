Un pizzaiolo-pusher è stato condannato a sette anni e quattro mesi di carcere per aver ucciso e gettato il corpo di una donna nel bosco. La sentenza supera di quasi tre anni la richiesta di pena avanzata dal pubblico ministero. Il processo ha portato alla condanna definitiva per il reato di omicidio e occultamento di cadavere. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario durato diverse settimane.

Sette anni e quattro mesi di reclusione, quasi tre anni in più di quanto chiesto dalla pubblica accusa. È la condanna inflitta dalla giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella, nel processo con il rito abbreviato a Giuseppe Bernardini, il 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate che nel febbraio 2025 ha abbandonato nel bosco dopo la morte per overdose la 26enne italo-brasiliana di Biassono Karine Cogliati, lasciata rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto di rifiuti. Le accuse nei confronti del 45enne erano spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corpo di Karine gettato nel bosco. Stangata per il pizzaiolo-pusher. C’è la condanna a 7 anni e 4 mesi

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