In una vicenda che ha sconvolto la comunità locale, il corpo di una donna è stato trovato nel bosco. La Procura di Monza ha richiesto una condanna di quattro anni e otto mesi di carcere per un uomo, sospettato di aver avuto un ruolo nella morte della donna. Il procedimento giudiziario si concentra sulle accuse rivolte all’uomo, che si trova attualmente in attesa della sentenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e della popolazione, sollevando molte domande sulla dinamica dei fatti.

Quattro anni e otto mesi di reclusione. È la condanna chiesta dalla Procura di Monza per Giuseppe Bernardini, il 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate, accusato di avere abbandonato nel bosco dopo la morte per overdose la 26enne italo-brasiliana di Biassono Karine Cogliati, lasciata rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacco di rifiuti. La discussione del processo è avvenuta ieri mattina davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella: il 45enne è imputato di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corpo di Karine gettato nel bosco. Chiesti 4 anni e 8 mesi per il pizzaiolo

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