Cede la dose di cocaina fatale a Karine Cogliati e abbandona il suo corpo in un bosco | pizzaiolo condannato a 7 anni

Un uomo è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per aver venduto la dose di cocaina che ha causato la morte di una donna. Dopo il decesso, ha abbandonato il corpo in un bosco. La sentenza riguarda anche i reati di spaccio e occultamento di cadavere. La decisione è stata emessa in primo grado.

Giuseppe Bernardini è stato condannato in primo grado a 7 anni e 4 mesi per spaccio, occultamento di cadavere e morte come conseguenza di altro reato. Nel febbraio 2025 il pizzaiolo di Carate Brianza (Monza) aveva ceduto la dose di cocaina rivelatasi fatale per Karine Cogliati e nascosto il suo corpo in un bosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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