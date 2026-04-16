Il montepremi del Roland Garros diventa stellare | 61 milioni di euro in palio

Il montepremi del torneo di tennis si attesta ora a 61 milioni di euro, con un incremento rispetto alle edizioni precedenti. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno circa 3 milioni di euro ciascuno. La cifra totale e le somme assegnate ai primi classificati sono state rese note dagli organizzatori prima dell’inizio della competizione. La manifestazione si svolge sui campi in terra battuta e coinvolge numerosi atleti di livello internazionale.

Il montepremi del Roland Garros cresce ancora. I vincitori del torneo di singolare maschile e femminile incasseranno quasi tre milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roland Garros, il montepremi sale a oltre 61 milioni di euro. E c'è il via libera ai WhoopVentiquattro maggio 2026: sarà una domenica, l’inizio della 125esima edizione del Roland Garros, secondo Slam stagionale, sulla terra rossa. Roland Garros 2026: montepremi da 61 milioni per premiare i talentiIl montepremi del Roland Garros 2026 riceve un incremento sostanziale, con una borsa complessiva che tocca i 61,723 milioni di euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Roland Garros distribuirà un montepremi record di 61,7 milioni di euro; Sinner n°1, undici azzuri a Parigi: l'entry-list del Roland Garros; Quanti soldi guadagna chi vince Montecarlo tra Sinner e Alcaraz: tutto sul montepremi; Entry list Roland Garros 2026: Sinner ma non solo, 9 italiani nel tabellone principale. Il montepremi del Roland Garros diventa stellare: 61 milioni di euro in palioIl montepremi del Roland Garros cresce ancora. I vincitori del torneo di singolare maschile e femminile incasseranno quasi tre milioni di euro ... fanpage.it Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo Slam ... oasport.it Roland Garros, via libera ai Whoop: cosa indosseranno Sinner e Alcaraz facebook Il prize money del Roland Garros 2026 fa registrare un +9,62% rispetto allo scorso anno x.com