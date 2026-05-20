Sebino l’azienda Lucchini investe oltre 200 mila euro per i comuni di Lovere e Castro

Da bergamonews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda siderurgica Lucchini ha annunciato un investimento superiore ai 200 mila euro destinato ai comuni di Lovere e Castro. La nuova convenzione firmata tra la società e i due enti locali prevede interventi e progetti finalizzati a favorire lo sviluppo industriale e a sostenere il territorio. Si tratta di una collaborazione che coinvolge direttamente l’azienda e le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di creare benefici condivisi per le comunità interessate.

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Tra Lucchini, storica e conosciuta realtà siderurgica del Sebino, e i Comuni di Lovere e Castro arriva una nuova convenzione che unisce sviluppo industriale e ricadute sul territorio. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, prevede un contributo economico di 210 mila euro destinato a opere e iniziative pubbliche, con una quota aggiuntiva legata all’andamento produttivo dello stabilimento. Un’intesa che si inserisce nel percorso di aggiornamento autorizzativo dell’impianto di Lovere e che riporta al centro il rapporto tra industria, sostenibilità e comunità locali. L’accordo arriva in una fase significativa per il sito industriale di Lovere, impegnato in un percorso che punta a rendere più flessibile ed efficiente il ciclo produttivo dello stabilimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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