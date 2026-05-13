Contrasto alle dipendenze patologiche e al gioco d' azzardo l' Asl investe 200 mila euro

L’Asl Avellino ha approvato un Piano Triennale per il periodo 2025-2027, dedicato al contrasto delle dipendenze patologiche e del gioco d’azzardo compulsivo. L’obiettivo è intervenire principalmente sui giovani e giovanissimi, con un investimento di circa 200 mila euro destinato al rafforzamento delle risorse umane e delle attività di prevenzione e assistenza. La scelta di questa strategia mira a ridurre i rischi legati alle dipendenze tra le nuove generazioni.

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