Contrasto alle dipendenze patologiche e al gioco d' azzardo l' Asl investe 200 mila euro
L’Asl Avellino ha approvato un Piano Triennale per il periodo 2025-2027, dedicato al contrasto delle dipendenze patologiche e del gioco d’azzardo compulsivo. L’obiettivo è intervenire principalmente sui giovani e giovanissimi, con un investimento di circa 200 mila euro destinato al rafforzamento delle risorse umane e delle attività di prevenzione e assistenza. La scelta di questa strategia mira a ridurre i rischi legati alle dipendenze tra le nuove generazioni.
Lotta alle dipendenze soprattutto tra i giovani e giovanissimi. L’Asl Avellino adotta il Piano Triennale Aziendale di contrasto alle Dipendenze Patologiche e GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) per il periodo 2025-2027, investendo circa 200 mila euro nel potenziamento delle risorse umane, come.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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L’Asl Avellino adotta il Piano Triennale Aziendale di contrasto alle Dipendenze Patologiche e GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) per il periodo 2025-2027, investendo circa 200 mila euro nel potenziamento delle risorse umane, come l’inserimento di psicologi, facebook
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