Il comune brianzolo che sponsorizza aiuole spazi verdi e rotonde

Il comune di Bosisio Parini ha pubblicato un bando per affidare a privati cittadini, imprese, associazioni o enti la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, tra cui aiuole, spazi verdi e rotatorie. Questa iniziativa permette di sponsorizzare alcune zone verdi del territorio comunale attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni. L’obiettivo è mantenere e valorizzare gli spazi pubblici con il supporto di soggetti privati.

Aiuole “sponsorizzate” da privati cittadini, imprese, associazioni o enti. L’Amministrazione comunale di Bosisio Parini ha aperto il bando per l’affidamento di gestione e manutenzione delle aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale. Come? Attraverso lo strumento della sponsorizzazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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