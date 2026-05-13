Il comune brianzolo che dichiara guerra al gas esilarante

Da monzatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune della provincia di Monza e della Brianza ha stabilito il divieto di utilizzo e detenzione del protossido d’azoto, comunemente chiamato gas esilarante, valido fino al 31 dicembre 2026. La decisione riguarda tutto il territorio comunale, in risposta a preoccupazioni legate all’uso di questa sostanza. La misura si inserisce in un'azione di regolamentazione locale volta a limitare l'impiego di questa sostanza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uso e detenzione di protossido d’azoto, meglio noto come gas esilarante, vietato fino al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio comunale. È quanto sancito dall’ordinanza numero 4 del 5 maggio del comune di Muggiò che mette al bando, salvo giustificato motivo, quella che ormai viene etichettata.🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Colla, gas esilarante e spray: lo ‘sballo’ casalingo che intossica il cervelloDal chroming alla droga della risata, il tossicologo Locatelli e le nuove sostanze ‘da sballo’.

Il comune brianzolo che si tinge di verde e porta i menù senza glutine nelle scuoleUn Comune verde per un giorno e una serie di iniziative in città, compreso uno speciale menù per le scuole.

Argomenti più discussi: Il comune brianzolo che si tinge di verde e porta i menù senza glutine nelle scuole; Sabato 9 e domenica 10 maggio in occasione di Ville Aperte in Brianza 2026 un weekend tra storia, natura e tante iniziative per tutte le età; Dalla Brianza al Veneto: perché la provincia è al centro del discorso visivo italiano; Addio a Nicola Colombo, l'imprenditore brianzolo che salvò il Monza dal fallimento.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web