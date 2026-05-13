Il comune brianzolo che dichiara guerra al gas esilarante
Il comune della provincia di Monza e della Brianza ha stabilito il divieto di utilizzo e detenzione del protossido d’azoto, comunemente chiamato gas esilarante, valido fino al 31 dicembre 2026. La decisione riguarda tutto il territorio comunale, in risposta a preoccupazioni legate all’uso di questa sostanza. La misura si inserisce in un'azione di regolamentazione locale volta a limitare l'impiego di questa sostanza.
Uso e detenzione di protossido d’azoto, meglio noto come gas esilarante, vietato fino al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio comunale. È quanto sancito dall’ordinanza numero 4 del 5 maggio del comune di Muggiò che mette al bando, salvo giustificato motivo, quella che ormai viene etichettata.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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